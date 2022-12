Mondiali | Van Dijk | venerdì non sarà Olanda contro Messi

Eurosport IT

Queste le parole del difensore dell'Olanda VirgilDijk in vista del quarto di finale contro l'Argentina al Mondiale. Sul ricordo della semifinale del 2014: ' Per me i precedenti storici non ...E proprio la Pulce è la preoccupazione principale diGaal, che allena l'Olanda adesso come allora. L'Argentina è una squadra forte - diceDijk ., e che ha uno dei migliori calciatori di tutti ... Mondiali 2022 - Van Gaal provoca il Brasile: "Spettacolare Ma se gioca in contropiede!" Terminati gli ottavi di finale con la sorprendente sconfitta della Spagna contro il Marocco e la roboante vittoria del Portogallo contro la Svizzera, e' ...E' il ritiro di una squadra di calcio o di basket. L'interrogativo è lecito, visto che si presentano a parlare per l'Olanda Virgil Van Dijk, che è alto 1,95 e il portiere Andries Noppert, ex 'dodicesi ...