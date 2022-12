Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | Merano supera il Bregenzerwald e vince la seconda consecutiva

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un solo match per quanto riguarda la serata di. Sulera impegnata, che ha avuto la meglio sugli austriaci del, conquistando lavittoriae salendo al nono posto in classifica generale. HC Meran/o Pircher – EC6-3: i padroni di casa sbloccano il punteggio dopo 5:49 con Brunner, ma gli austriaci pareggiano i conti al 16:00 con Nyqvist. Si apre il secondo periodo con due reti di. Prima Gellon al 21:15, quindi Desrocher per il 3-1 al 21:58. Rispondecon Wempe al 32:24, ma Ansoldi (37:36) e di nuovo Brunner allungano sul 5-2 al 49:48. Nel finale gli ospiti ...

OA Sport

