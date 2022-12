Wired Italia

Dopo l'improvvisodia novembre, Lane ha ribadito in alcune interviste che la banca ha un bilancio solido e un'ampia liquidità nel caso in cui dovesse soddisfare le richieste di prelievo . ...Investitori istituzionali ancora interessati alle criptovalute, nonostante ildiSecondo i grandi player istituzionali questo è il momento migliore per investire nelle criptovalute, dato che il collasso diha ridotto le valutazioni di asset e aziende del settore ... Ftx, il crollo ha messo in crisi le Bahamas Le speculazioni si sono accavallate intorno al Silvergate, considerata "amica delle criptovalute", sulla scia del fallimento di FTX.(Wall Street Italia) Continua la serie di problemi finanziari e fallimenti a catena causati dal crollo di FTX. Assieme alle spese legali insolute, si mostrano un'infinita schiera di creditori ...