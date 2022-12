Ferrari | Leclerc in pista per proseguire i test Pirelli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le notizie di gossip, con la fine ufficiale della sua relazione con l'ex fidanzata Charlotte , non distraggono Charles, regolarmente ina Fiorano per portare avanti il programma di ...

Le notizie di gossip, con la fine ufficiale della sua relazione con l'ex fidanzata Charlotte , non distraggono Charles, regolarmente in pista a Fiorano per portare avanti il programma di sviluppo delle Pirelli da bagnato per la stagione 2023. Agnelli, Montezemolo, il dream team... e l'assist dei ricordi Pro ...Il lavoro per sentirsi a suo agio sulla monoposto di quest'anno è però stato impegnativo: " Ho copiato qualcosa dallo stile di guida die ho dovuto adattare un po' l'assetto della macchina al ...Dopo la giornata di martedì che ha visto al volante Sainz, a Fiorano è il turno di Leclerc per continuare i test con le full wet del 2023 ...Carlos Sainz, che ha terminato la stagione al quinto posto nella classifica mondiale di Formula Uno, ha amesso di aver incontrato più di una difficoltà, soprattutto ad inizio stagione, facendo fatica ...