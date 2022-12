“Ferma | così no” GF Vip 7 | Antonino e lei sotto le coperte E la situazione sfugge di mano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al GF Vip 7 incredibile episodio con protagonistaSpinalbese. Beccato dalle telecamerelecon una concorrente, a far discutere sono state le sue parole rivolte nei confronti della ragazza in questione. E quest’ultima si è lasciata andare ad afzioni molto forti, riportate da un’utente Twitter che ha anche postato tutto il video. L’ex partner di Belen Rodriguez è parso tutt’altro che felice di questo momento intimo e lo ha fatto intendere chiaramente alla vippona. Nella casa del GF Vip 7 ora è polemica per quanto successo adSpinalbesele. La concorrente è stata molto determinata e lo ha anche aggredito verbalmente, dopo il gesto di lui. A proposito di, è stato colto da un malore nella notte ...

il Resto del Carlino

...in un formato compatto (357.9 x 224.78 x 11.5 mm) e dal peso non proibitivo (la bilancia si... che sono quelle standard che possiamo trovare sulle piastre e treppiedi da fotocamerache il ...Dal Ksk provengono altri membri del "Consiglio", un'ufficiale inprefissata, anch'egli di ... Eder aveva dichiarato che a Berlino "si dovrebbe far intervenire il Ksk per un'ordinata pulizia,... Il Brisighella ferma il San Zaccaria Solaroli lancia il Real Faenza