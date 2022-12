Falso allarme parto in volo | 28 persone fuggono dall’aereo dopo l’atterraggio a Barcellona – Il video

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono 12 lericercate in Spagna per essersi date alla fuga all’aereoporto diche l’aereo su cui volavano aveva effettuato un atterraggio d’emergenza per una presunta urgenza medica, rivelatasi poi un. Alcuni passeggeri di uncommerciale della linea Pegasus, proveniente da Casablanca, in Marocco, e diretto a Istanbul, in Turchia, hanno approfittato di uno scalo di emergenza in Spagna per fuggire. L’episodio è avvenuto alle 4:30 del mattino di ieri, 6 dicembre, all’aeroporto di El Prat di, quando 28hanno abbandonato a piedi l’aereo e si sono date alla fuga,che una donna incinta aveva simulato di essere entrata in fase di travaglio, facendo ...

tvsvizzera.it

... diretto da Casablanca ad Istanbul, ha effettuato un atterraggio d'urgenza per una presunta emergenza medica, rivelatasi poi un. È quanto riferito dalla Delegazione del governo ...I verbali, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, riportano unIban e sono di fattura e tipologia differente rispetto a quelli del Comune di Napoli'. Palazzo federale: sgombero per falso allarme - TVS tvsvizzera.it Sono 12 le persone ricercate in Spagna per essersi date alla fuga a Barcellona dopo che l’aereo su cui volavano, diretto da Casablanca ad Istanbul, ha effettuato un atterraggio d’urgenza per una presu ...Sono 14 le persone ricercate in Spagna per essersi date alla fuga a Barcellona dopo che l'aereo su cui volavano ha effettuato un atterraggio d'emergenza per una presunta urgenza medica, rivelatasi poi ...