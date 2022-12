Evade i domiciliari per “accudire le galline” | giudice assolve 83enne

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Era finito ainei giorni scorsi per droga, ‘pizzicato’ dai carabinieri a San Basilio con quasi due etti di cocaina, ma si e’ allontanato di casa ed e’ stato arrestato nuovamente dai militari dell’Arma: protagonista un anzianocomparso questa mattina a piazzale Clodio in aula per la direttissima. L’anziano, in udienza, si è giustificato dicendo che era uscito di casa perle sue. Il, dopo una breve camera di consiglio, ha assolto l’per tenuità del fatto. Prima che l’anziano uscisse dall’aula, però, ilgli ha rivolto una raccomandazione: ”Non esca più però” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

