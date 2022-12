Roma | esce da lavoro e viene accerchiato davanti alla Metro | “Dacci i soldi” | 20enne si rifugia in un negozio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ancora tentate estorsioniLaurentina di. Questa volta la vittima un giovane ragazzo, che uscito la sera da un locale dove lavorava, per prendere i mezzi è stato infastidito da diverse persone. I tizi, in maniera anche abbastanza insistente gli hanno cominciato a chiedere. Una situazione che ha costretto il ragazzo a correre via, trovando riparo in un’attività commerciale che prima lo ha fatto entrare nel negozio per aiutarlo, poi ha allertato le Forze dell’Ordine. L’ennesimo tentato scippo al quartiere Eur diCome un film che puntualmente si ripete, nuovamente una gang è tornata a far paura nel quadrante della stazione Laurentina. La loro azione criminale, con il fine di farsi consegnaresu minaccia, sembra agire nel triangolo ...