Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

...del gruppo di giovani malavitosi riuscendo a far luce anche sul danneggiamento di un agrumeto compiuto per ragioni estorsive e su attività di spaccio di droga alle quali sarebbe legato l'...Le scarpe della professoressa sono sporche di fango e questo potrebbe essere collegato proprio all'ultimodall' Hyde (che controlla). Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui ... Omicidio commesso in bici a Corigliano Rossano, individuato il killer di Aquino: sei arresti NOMI Confermata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna a 30 anni di carcere, nei confronti di Giuseppe Prostamo, 36enne di San Giovanni di Mileto ...Tre condanne e un'assoluzione per non aver commesso il fatto. Si conclude così il processo di primo grado con rito abbreviato a carico di quattro medic accusati di omicidio colposo per la morte, avven ...