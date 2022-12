Nordio in Senato | Intercettazioni usate per delegittimare | interverremo E rilancia sulla separazione delle carriere

Oggi il ministro Carloha presentato le linee guida del suo mandato in via Arenula intervenendo in audizione alla Commissione giustizia del: "L'omogeneità di questo Governo e la solidità della maggioranza ...Il ministro della Giustizia, Carlo, delinea così i tratti della riforma della giustizia che ...espone la sua relazione con le linee programmatiche davanti alla commissione Giustizia del, ...“Proporremo una profonda revisione della disciplina delle intercettazioni e vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria”. Ad annunciarlo al Senato è il ministro della ...Nel mirino del ministro una riforma garantista e liberale, con modifica costituzionale. Per il ministro della Giustizia anche l'obbligatorietà dell'azione penale si presta ad abusi "Proporremo una pro ...