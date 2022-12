Drivalia - Lauto in abbonamento italiana arriva anche in Portogallo

(Di martedì 6 dicembre 2022) La società di mobilità e noleggio di FCA Bank,, ha annunciato l'arrivo indi CarCloud, il primo servizio inall'auto disponibile nel Paese più occidentale del continente europeo. Prosegue così il percorso di espansione internazionale della formula di subscription, che ha già superato la quota di 30.000 iscritti in Italia, Francia e Spagna. CarCloud, gestibile dal proprio smartphone, consente di mettersi al volante di un'auto con la flessibilità di un. Che può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e ha una durata minima di 30 giorni, passati i quali può essere disdetto senza penalità. Tutti i pacchetti includono 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari accessori del noleggio, dall'assistenza all'assicurazione.ha lanciato il ...

