Calciomercato Milan – Pedullà | “Bennacer | sirene in Premier” | VIDEO

Pianeta Milan

Commenta per primo I tifosi francesi celebrano il centravanti del, Olivier Giroud e il suo nuovo record come miglior marcatore nella storia della nazionale....gol Franck Kessie Approdato in Spagna quest'estate al termine del suo contratto con il, l'... durante la finestra invernale di. Sulle tracce di Kessié , infatti, ci sarebbero Napoli ... Calciomercato Milan – Dest ha convinto: il riscatto adesso è possibile Pochissime di queste operazioni sono poi concretizzate, ma spulciando le carte si può avere uno sguardo sulla strategia sul mercato del club nel triennio in esame. I nomi di un certo calibro non manca ...Altro premio per l'allenatore rossonero: stavolta il "Gentleman" intitolato a Gigi Simoni: "Tra Champions, campionato, Coppa Italia e Supercoppa dobbiamo vincere qualcosa" ...