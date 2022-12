Belen | l’outfit con le frange scintillanti è già tendenza | il capo che tutte dovremmo avere

(Di martedì 6 dicembre 2022)Rodriguez punta di nuovo i riflettori su di sé con il suo ultimo outfit indossato per partecipare a un evento pre-natalizio. La showgirl ha dettato moda eancora per una volta e si è fatta riconoscere tra tutti gli invitati all’evento. Eccoscelto dalla conduttrice. La conduttrice di Tu si que vales … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

...e luminosità riescono a dare tono senza mai appesantire un... Un mix che strizza'occhio alla sostenibilità per creazioni ... A Natale doniamo gioielli come quelli di- proiezionidiborsa.Ancor prima della puntata,'ex compagno diRodriguez ha ...in scena quando il GF Vip ha consegnato ai concorrenti gli...