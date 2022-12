Autonomia | che cosa sono i «Lep»? E i «costi standard»? Ecco cosa prevede la bozza Calderoli

è basata su un sensore ottico e su una mappadisegna la casa. È in grado di identificare ... La batteria garantisce 75 minuti di. Se non fossero sufficienti per pulire la casa cui è ...Poi è ovvioognuno fa il suo mestiere e noi rispettiamo l'di queste istituzioni. In una legge così ampia sarebbe anomalo se non ci fossero rilievi", dice smorzando i toni. "Sono ...Il sottosegretario reagisce dopo le critiche di Bankitalia alla manovra, per via delle misure sul contante e sul Pos: “È partecipata dalle ...La premier: «Confronto senza pregiudizi da fare insieme Attuazione in tempi rapidi. Rivedere priorità Pnrr. La Ue faccia di più» ...