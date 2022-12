Riccardo Bocca “fa a pezzi” Barbara D’Urso | “Ha perso la centralità mediatica”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A “Tv Talk” tra i “Retweet” più divertenti dell’ultima settimana televisiva c’è lo spezzone di “Pomeriggio Cinque” in cui una sedicente medium abbandona di punto in bianco il programma dopo aver attaccato. Prima le chicche trash provenienti dai programmi della conduttrice napoletana inondavano “Tv Talk”. Oggi Barbarella, rimasta al timone di una sola trasmissione, è molto più sobria. “E’ cambiata la sua linea editoriale oppure semplicemente fa meno notizia?”, si chiedono a “Tv Talk”. “E’ capitata la cosa peggiore per una stacanovista come lei” A rispondere in maniera pungente è l’opinionista: “Il tema non è tanto il cambiamento della sua linea editoriale che, vorrei rassicurare tutti, garantisce importanti dosi di peggio. Qui parliamo di un altro tema oggettivo che è ...