Portogallo | Santos | «Gesto Ronaldo? Quando l’ho rivisto in televisione non mi è piaciuto per niente»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fernando, commissario tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svizzera deldicon la Corea del Sud Fernando, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Personalmente non ho sentito cosa ha detto in campo, ho visto visto che litigava con un giocatore della Corea del Sud.innon mi èper, queste vicende devono essere risolte in casa. Tutta la squadra è concentrata e pienamente a disposizione per la gara di domani. La formazione la comunicherò soltanto negli spogliatoi, come ho sempre fatto. Ad ogni modo ritengo la faccenda chiusa». L'articolo ...

Fernando, commissario tecnico del, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svizzera del gesto di Ronaldo con la Corea del Sud Fernando, commissario tecnico del, ha ...Commenta per primo Stilettate a Ronaldo e Leao. Il ct delFernandoha parlato in conferenza stampa prima della sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera, non lesinando qualche commento piccante: 'Ronaldo in Arabia Saudita Non so, non ...Scoppia il caso Cristiano Ronaldo in Portogallo dopo la sostituzione contro la Corea del Sud: Santos sorprende tutti con il suo annuncio Il Portogallo supera agevolmente la fase a gironi del Mondiale ...La maggior parte dei tifosi lusitani lo vorrebbe in panchina, ma Santos non rinuncerà mai a Cristiano Ronaldo in Qatar. Il giocatore del Manchester United vuole essere ancora una volta il trascinatore ...