Manovra | Fazzolari | ' pos? Stato non può imporre strumento transazione' **

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Lonon puòdi vendere in perdita e non puòunoprivato di". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, incalzato dai cronisti al suo arrivo a Palazzo Chigi circa la scelta del governo di eliminare le multe sulper i pagamenti fino a 60 euro. L'unica moneta con corso legale, ha ribadito più volte, "è la banconota", altrimenti bisognerebbe "creare una moneta elettronica a livello europeo ma non èfatto".

