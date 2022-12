L’attacco all’aeroporto di Engels distrugge i bombardieri russi e minaccia Putin | i droni dell’Ucraina possono arrivare al Cremlino?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La possibilità era nell’aria: i ben informati sanno che gli ucraini da mesi stanno modificando – con tecnologia propria e assistenza degli alleati –e missili per spingerli verso obiettivi militari sempre più in profondità nel territorio russo. Ma la notizia delle due esplosioni in altrettanti aeroporti, una dei quali provocata da un drone kamikaze del quale nessuno, al momento, ha rivendicato l’utilizzo, anche se tutto lascia pensare a un’azione di Kiev, apre scenari nuovi nel conflitto ucraino. La cosa ha una valenza squisitamente strategica, nel senso che se raggiungere le basi deie i depositi delle armi e delle munizioni russe prima che arrivino al confine facilita il “disarmo” dei combattenti, a ben vedere riuscire a colpire molto addentro al territorio dell’invasore è un risultato ...

