Il governo cambia idea sui pagamenti elettronici

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La stretta al Pos si è già allentata. La premier Giorgia Meloni ha detto che la soglia dei 60 euro sotto la quale un commerciante può rifiutarsi di accettare un pagamento elettronico è solo «indicativa» e «per me può essere anche più bassa». Lo ha annunciato durante la prima rubrica social “Gli appunti di Giorgia”. Come spiega Repubblica, la soglia che esonera gli esercenti dall’obbligo di accettarecon il bancomat e la carta di credito cambierà. Passerà «da 60 a 40 euro, almeno questo è l’obiettivo per salvare un segnale che viene calato nelle storie del gelataio e dell’edicolante per ribadirne la necessità», si legge nell’articolo. Così come avrebbe senso, secondo la premier, l’intervento sul contante: «Il tetto sfavorisce la nostra economia» e per questo è stato alzato. Non ci saranno quindi battaglie identitarie su questa cosa. Non è irrinunciabile per ...