Fantamondiale | Giappone-Croazia | i consigli sul pronostico

(Di lunedì 5 dicembre 2022), in programma per oggi lunedì 5 Dicembre alle 16, è il quartultimo ottavo di finale: ecco tutti isulper fare una valanga di punti al. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In, in programma per oggi lunedì 5 Dicembre alle ore 16.00, ci si gioca la qualificazione ai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fantacalcio ®

Destino identico per Havertz (voto 7,5 - 46 crediti), la cui doppietta non evita alla Germania una clamorosa eliminazione, a opera deldi Doan (voto 7,5 - 12 crediti), al secondo gol '..., ottavi di finale: i consigliati della settimana Vanja Milinkovic - Savic ( Serbia ): ... Sono sembrati in crescita inizialmente, poi la sconfitta con ilha levato alcune certezze. Giappone-Croazia: le probabili formazioni per il Fantamondiale e dove vederla in TV Sono tanti i calciatori ad essere stati eliminati con le proprie nazionali, ma che hanno lasciato il segno nel terzo turno di gare in Qatar. Non basta il gioiello di Chavez (voto 8 - 6 crediti): il Me ...Terminati i gironi di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, è tempo degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La quinta sfida andrà in scena nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre, e vedr ...