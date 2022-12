Agenzia ANSA

Sul mercato deilo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro, a un livello di 134,70, e a 142,40 sull'. La Borsa di Hong Kong, invece, allunga il passo: l'indice Hang Seng sale del ...Intanto, in Serie A un miliardo didi perdite e 3 miliardi di debiti al netto dei crediti. ... Alla ripresa delle ostilità dueper l'Olanda , con Bergwijn e Koopmeiners al posto di De Roon e ... Cambi: euro in rialzo a 1,0573 dollari (+0,36%) Nel 2023 dovrebbe andare alla stessa maniera, anche se il cambio di Governo da Draghi a Meloni potrebbe ... un fondo di 20 milioni di euro per modelli elettrici e ibridi che fa parte di un più vasto ...In cambio di utilità di varia natura, avrebbero condizionato la pianificazione e/o l’esito delle attività ispettive in favore di diversi soggetti economici ...