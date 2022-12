L'Eco di Bergamo

L'anno successivo passa all'che decise di acquistare il difensore su compartecipazione ...e con il ciclo targato Vicini fu inizialmente 'tra i pochi vecchi a rimanere' nel giro. I ...Nella prima sfida sono stati decisivi i gol di Leonardo Mendicino dell'- ispirato da un ... novità che si sono subito integrate - conclude il tecnico- grazie alla grande armonia che ... Atalanta, l'«azzurro» Scalvini: grinta, umiltà e ulteriori margini di miglioramento «Voglio crescere e imparare ancora molto». Non è da tutti, nel mondo del calcio, esprimersi in maniera inconfutabilmente chiara e di certificabile umiltà. Lo sta ripetendo Giorgio Scalvini, difensore ...I venti natalizi cominciano a farsi sentire, e torna puntuale il raduno in azzurro, con le ampie scelte di Massimiliano Favo. Il ct della nazionale ha selezionato ben 88 profili da tutto il paese che ...