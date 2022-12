Terremoto in Sicilia | l’epicentro alle Eolie | vicino a Vulcano

AGI - Una scossa didi magnitudo 4.6 si è verificata alle 8,12 in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo ...registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia inalle ...Una scossa diè stata registrata a Messina alle 8:12 della mattina di oggi, 4 dicembre. A riferirlo è l' ... in diverse località della costa tirrenica dellae fino a Reggio Calabria ad ...Alle 8.18 è stato rilevato un sisma minore, sempre al largo delle Eolie, di magnitudo 2. Terremoto Sicilia, Ingv: “Localizzate altre 3 scosse” L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ...AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata alle 8,12 ... dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), ...