Dumfries | uno spettacolo A segno Blind | ha il pacemaker - Sport - quotidiano net

(Di domenica 4 dicembre 2022) Denzel, 26 anni, ieri è stato dominante tra reti realizzate, assist e gol salvati in difesa: il valore di mercato dell'interista cresce a dismisura

QUOTIDIANO NAZIONALE

Denzel, 26 anni, ieri è stato dominante tra reti realizzate, assist e gol salvati in difesa: il valore di mercato dell'interista cresce a dismisura... ma anche cercando di immaginare quale poteva esseredi quei risultati contro certi avversari. ... mentre l' Olanda di Van Dijk , De Jonk , De Roon enon va oltre l' 1 - 1 contro ... Dumfries, uno spettacolo A segno Blind: ha il pacemaker Denzel Dumfries, 26 anni, ieri è stato dominante tra reti realizzate, assist e gol salvati in difesa: il valore di mercato dell’interista cresce a dismisura ...Le gare di oggi: alle 16 è in programma Francia-Polonia , alle 20 Inghilterra-Senegal • Ieri l’Olanda ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 3-1 (grande protagonista, con un gol e due assist, ...