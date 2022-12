Concorso ordinario | i docenti della B019 attendono riscontro sui quesiti ambigui Lettera

(Di domenica 4 dicembre 2022) Inviata da Anna Lisa Lo Sapio - Chiar.mo Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, Chi scrive lo fa per conto di un gruppo diiscritti nelle GPS di varie province dislocate in Italia per la classe diAccoglienza Turistica. L'articolo .

Orizzonte Scuola

"Vogliamo permettere la validità delle graduatorie di merito dell'ultimodel personale docente facendole considerare ad esaurimento " dice Marcello Pacifico, presidente nazionale ...Ecco quali sono e i relativi punteggi: Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedenteper titoli ed esami per lo specifico posto: per ... Concorso ordinario 2020, richiesta di prolungamento, fino ad esaurimento, della validità della graduatoria di merito. Lettera Il Comune di Bitonto, situato in provincia di Bari (Puglia), ha indetto un concorso finalizzato all’assunzione di ... possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail) e un indirizzo di ...Un emendamento di FdI chiede l'integrazione delle graduatorie di merito per tutti i candidati che si sono sottoposti alla prova orale ...