Wojciech Szcz?sny è risparmio energetico

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il grande problema di chi decide di indossare i guantoni e usare le mani in uno sport che si gioca con i piedi è che è impossibile far capire perché si ha deciso, un giorno, di usare le mani in uno sport che si gioca con i piedi. Ti guarderanno sempre con sospetto, a volte ti esalteranno, ti applaudiranno, ma sempre con sospetto, con un certo fastidio. D’altra parte il portiere, quando gioca contro la nostra squadra, è quello che rovina gol potenzialmente meravigliosi, rimanda o cancella le esultanze; e quando invece difende la “nostra” porta non è mai all’altezza della perfezione che a lui si chiede. Ed è solo colpa sua, perché un giorno, quel giorno di parecchio tempo prima, decise di usare le mani in uno sport che si gioca con i piedi. Ci sono portieri a cui va meglio e portieri a cui va peggio. I primi sono quelli che si tuffano, si lanciano, rendono la difesa della porta ...