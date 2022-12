Salvini istiga all’evasione fiscale e Giorgetti lo manda al diavolo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 dicembre 2022) Da una parte Matteo, dall’altra Giancarlo. Compagni di partito, certo. Colleghi di governo, senza dubbio. Ma allineati su due linee diverse per quanto riguarda i pagamenti con i contanti. Ed ecco che così ieri è scoppiato un curioso cortocircuito nel governo, tutto in salsa leghista.– a conferma delle diversità di vedute tra i due, note da tempo – hanno di fattoto in tilt la linea dell’esecutivo Meloni sul ritorno della possibilità di non accettare i bancomat per le spese inferiori ai 60 euro. Mentre uno ha descritto senza mezze misure come “rompipalle” coloro che pagano al bar con la carta di credito, l’altro ha più cortesemente invitato i clienti a cambiare ristorante se non accetta pagamenti elettronici. “Sul tema contante-pos, lei dice ‘Mi toglie la ...