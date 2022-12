Ponte dell’Immacolata 2022 | dove andare in vacanza?

Leggi Anche Turismo, per il12 milioni di italiani in viaggio La spesa per i regali di Natale - Nel 2022 gli italiani spenderanno sì di meno per i regali di Natale (una media di 157 euro pro capite, 540 per ...Leggi Anche Santanchè: 'Sosterremo turismo di montagna, risorse contro caro energia'in viaggio - Se non fosse per l'inflazione, il caro bollette e la tragedia della guerra in Ucraina si potrebbe finalmente dire che il turismo italiano sta riprendendo lo slancio ...