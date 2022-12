Fontana Nemo | ‘Con My Voice malati affetti da Sla si riprendono i loro spazi’ 

Today.it

'Tecnologia fondamentale per migliorare la qualità della vita pazienti e per sostenere familiari e caregiver'... Fulvia Massimelli e il Presidente dei Centri Clinici, Alberto, che continuano " È solo quando si fondono le competenze scientifiche alle necessità e aspettative dei pazienti che si ... Fontana (Nemo): 'Con My Voice pazienti con Sla si riprendono i loro spazi' Roma, 3 dicembre 2022 – Comunicare è vivere. È questo il messaggio forte con cui AISLA, insieme a NeMO Lab e ai Centri Clinici NeMO, ha dato il via ieri alla campagna My Voice, nella storica cornice d ...Roma 3 dic. (Adnkronos Salute) – Comunicare è vivere. È questo il messaggio forte con cui Aisla, insieme a NemoLab e ai Centri Clinici Nemo, ha dato il via ieri alla campagna My Voice, nella storica c ...