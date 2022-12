ilGiornale.it

'Non potendo provvedere al saldo delle forniture passate la conseguenza porterà alladell'di riscaldamento '. È scritto in grassetto e sottolineato il passaggio della missiva che uno dei tanti amministratori di condominio ha mandato ai residenti di un ...Segno che la situazione è tutt'altro che chiara e che, potenzialmente , chiunque abbia un... Partiamo dall'unica cosa certa, cioè la comunicazione ufficiale di Tivùsat sulla... "Disattivazione impianto riscaldamento": i condomini a Roma finiscono al freddo «Non potendo provvedere al saldo delle forniture passate la conseguenza porterà alla disattivazione dell'impianto di riscaldamento». È scritto in grassetto e sottolineato il passaggio della missiva ...Il comunicato del club ha annunciato che nella giornata di domani i rossoblù affronteranno in amichevole la Primavera guidata da Luca Vigiani. Il ...