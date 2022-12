Vulcani | Etna e Stromboli ai raggi X | dal Cnr nuova luce sulle cause delle eruzioni esplosive

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Uno studio, coordinato dall‘Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Igag) e dall’Università degli Studi Roma Tre e pubblicato su Nature Communications Earth & Environment, descrive come la formazione di nanocristalli (anche detti nanoliti, fino a 10.000 volte più piccoli di un capello umano) in magmi basaltici, possa essere indotta da minime differenze composizionali, in particolare, un più alto contenuto in metalli come titanio e ferro. Gli autori dimostrano che la formazione di nanoliti ha un impatto rilevante sui meccanismi di trasporto del magma che li ospita, giacchè ne aumenta la viscosità e favorisce la formazione di bolle. Entrambi questi fattori figurano tra le possibilidiche. “Il nostro studio fornisce ...