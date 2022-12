Napoli | sfida alla Lazio per Ilic | ma a una condizione

Calciomercato.com

Mercoledì prossimo ilgiocherà contro la squadra locale turca, l'Antalyaspor, alle 18:45 ora italiana, mentre domenica 11 ci sarà lacol Crystal Palace, alle 16 ora italiana. Il...È stata una sensazione strana, adesso ho tre giorni per mettermi a posto prima dellacon la Francia". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'... Napoli: sfida alla Roma per Frattesi | Mercato All’una di notte, nella pancia del 974 Stadium, Piotr Zielinski è tanto stanco quanto gentile. La zona mista è spesso un raccoglitore di banalità assortite, due frasi e via, sono contento, sono dispia ...Il Napoli è stato bravissimo a prendere il georgiano, ma a mio avviso al di là di questo grandioso acquisto, il capolavoro nel capolavoro è stato prendere un difensore asiatico che ha garantito delle… ...