Meteo | le previsioni in Campania di venerdì 2 dicembre

iLMeteo.it

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 2 dicembre, su tutta la regione si prevede una nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio - alto con il sole che potrebbe vedersi come ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 2 dicembre 2022 Su tutta la Liguria si prevede una nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio - alto con il ... Meteo: Temperature, sta per cambiare tutto! Vediamo gli ultimi aggiornamenti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si intensifica un flusso di correnti più umide meridionali che rinnovano una giornata all’insegna della variabilità anche in Sicilia per la giornata di venerdì 2 dicembre. Pioggia inizialmente su medi ...