Il miracolo di Suor Cristina | l’ha rivelato solo a Silvia Toffanin

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In vena di confidenze,avrebbe confessato un segreto a, finora celato., una rivelazione internazionale. Vincitrice della 2° edizione di The Voice of Italy, nel 2014, ha conquistato tutti alle Blind Auditions con l’interpretazione del brano No One di Alicia Keys. In particolare, J-Ax, divenuto suo mentore, commosso fino alle lacrime. Una giovane donna di venticinque anni, appartenente all’Ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia che ha scioccato benevolmente il pubblico, esploso in una standing ovation.-Ilovetrading.itSono trascorsi diversi anni ormai da quell’immenso successo mediatico, cavalcando l’onda della popolarità e giungendo perfino ...