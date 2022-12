Brad William Henke | morto l' attore star di Lost e Orange Is The New Black | aveva 56 anni

È morto a 56 anniHenke , ex giocatore di football americano, ma soprattutto attore, con ruoli nelle serie di succecco ' Lost ', 'Justified' e ' Orange Is the New Black '. L'agente di Henke, Sheree Cohen, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloHenke , ex giocatore NFL e noto ai più per il suo ruolo di guardia carceraria nella famosa serie tv Orange is the New Black , è morto all'età di 56 anni . Classe 1966 e originario del ...È morto a 56 anni Brad William Henke, ex giocatore di football americano, ma soprattutto attore, con ruoli nelle serie di succecco 'Lost', 'Justified' e 'Orange Is ...È morto all’età di 56 anni l’attore ed ex giocatore di football Brad William Henke. È celebre per i suoi ruoli nelle serie televisive Orange is the New Black e Lost. L’attore è scomparso lo scorso 29 ...