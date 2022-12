5 minuti | in radio il singolo di Alfa | testo e significato

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Indal 2 dicembre, “5” il nuovodiper Artist First.Il cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 350 milioni di stream, pubblica il brano che avrebbe dovuto presentare quest’anno alle audizioni di Sanremo Giovani ma che a causa di problemi di salute non ha potuto portare. Il brano è stato presentato live per la prima volta in occasione del suo concerto sold-out il 27 novembre al Fabrique di Milano.ci racconta così il brano: «”5” è una canzone nata sei mesi fa, e rappresenta quei famosidella sveglia rimandata. Quest’immagine mi accompagna da sempre, sono sin da piccolo un ritardatario. Il brano parla di quanto sarebbe bello, quando sogniamo qualcuno che ci manca, avere cinquein più per ...

EarOne

... il sacro grido del gol è rimasto soffocato in questi primi 180. Neanche il Qatar - il ... il programma che va in onda tutte le domeniche alle ore 12 suCentenario. "Dopo due partite non ......di valutare la condizione di tutti i calciatori a disposizione sulla distanza dei novanta. ... Corrispondente da Pisa perSportiva. Conduce "Finestra sull'Arena", il talk show di Sestaporta ... ALFA - 5 Minuti (Radio Date: 02-12-2022) L'apertura di giornata, con le notizie e le voci dei protagonisti. Tutto in meno di 30 minuti. La Corte d'Appello di Torino ha confermato un risarcimento giornaliero per alcuni residenti del centro di ...La nostra recensione di Radio Tokyo di Sharp, disponibile in quattro colorazioni. Leggi la recensione nell’articolo!