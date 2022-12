UFFICIALE – Il 22 dicembre derby tra i fratelli Inzaghi | si gioca Reggina-Inter

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nuova amichevole per l’contro laSarà una sfida in famiglia quella che il 22alle ore 18:00 andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. A sfidarsi infatti saranno l’di Simone Inzgahi e ladi Filippo. La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità. “Altra amichevole per l’nel mese di. Dopo l’impegno di Siviglia con il Betis fissato per il 17, la squadra di Simonescenderà in campogiovedì 22alle 18:00 allo Stadio Oreste Granillo. Di fronte la, formazione di Serie B allenata da Filippo. In vista della ripresa del campionato, prevista per ...