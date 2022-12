Superbonus | maxi truffa allo Stato per 115 milioni In manette due imprenditori a Ragusa

(Di giovedì 1 dicembre 2022)con il. Avrebbero creato e commercializzato oltre 115di euro di falsi crediti d’imposta per finte spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo dei Bonus facciate e Bonus ristrutturazioni. Oggi per i duetori, uno campano e uno siciliano di Modica, sono scattate le. Super bonus,in Sicilia da 115di euro L’autorità giudiziaria ha disposto anche il blocco dei crediti fiscali inesistenti. Con il sequestro preventivo di denaro, per un valore di 115.135.522 euro. Sono stati i finanzieri della Compagnia di Modica, tramite l’incrocio tra i dati dell’Agenzia delle entrate, la documentazione bancaria e le testimonianze, a ...

Il decreto, ricordiamo, prevede i seguenti cambiamenti alladetrazione del 110% in edilizia: ilscenderà al 90% dal 2023 per lavori sugli edifici condominiali , con la possibilità di ......alla normativa sulnon piacciono neanche a Fratelli d'Italia . Il partito del presidente del Consiglio ha preparato due emendamenti al decreto Aiuti Quater sull'argomento della...In attesa che arrivino gli emendamenti al decreto Aiuti quater (dl 176/2022), per poi procedere con la sua conversione in legge, il servizio del Bilancio del Senato ha pubblicato una nota con diverse ...Le modifiche governative alla normativa sul Superbonus non piacciono neanche a Fratelli d’Italia. Il partito del presidente del Consiglio ha preparato due emendamenti al decreto Aiuti Quater sull’argo ...