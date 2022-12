Serie A | sul Fatto i debiti dei club col Fisco | 50 milioni per l’Inter | 25 per il Napoli  

(Di giovedì 1 dicembre 2022) IlQuotidiano pubblica i numeri relativi aideidiA con ilda saldare entro il 22 dicembre e per i quali da settimane i presidenti sono in pressing sul Governo (guidati da Lotito) per avere un rinvio delle scadenze per i versamenti. Si tratta, complessivamente, di 500di. “In testa c’è, che nel 2022 non ha saldato Irpef e contributi per circa 50. Al secondo posto con 40la Lazio, seguita dalla Roma (38). Intorno a quota 30 la Juventus, più in basso il Napoli con circa 25, sotto i 15 la Fiorentina, mentre il Milan è la più virtuosa fra le big, con soli 10. Praticamente tutti si sono avvalsi della ...

BadTaste.it TV

Tokyo continua la seduta con un guadagno frazionaleNikkei 225 dell'1,05%, invertendo la tendenza rispetto alladi quattro ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea,...204/2022 del 4 novembre,caso di un appartamento occupato dal 2014 da una famiglia di cui non è ... l'Agenzia delle entrate accertava il maggior reddito da locazione mediante unadi ... Mercoledì: svelati alcuni dettagli sul cattivo della serie tv La task force dei tecnici della Commissione europea sul Pnrr è già da qualche giorno a Roma, impegnata in una serie di incontri per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure messe in agenda ...Una nuova serie di incontri del Post, per capire come cambia il modo di raccontare le notizie e di spiegare le cose del mondo: in diretta streaming, o in differita. Martedì 24 gennaio inizierà il ...