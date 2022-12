Power Rangers | la moglie di Jason David Frank fa luce sulla sua morte | Era umano e aveva i suoi demoni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tammydel compianto, ha fattoscomparsa del marito, interprete della saga dei, ecausa del decesso. Ladia soli 49 anni ha scioccato l'intero fandom deie non solo. L'attore diventato famoso nella serie originale del 1993 nel ruolo di Tommy Oliver, ovvero Green Ranger, doveva apparire solo in alcune puntate, ma l'apprezzamento dei fan ha permesso il ritorno del personaggio in scena come White Ranger, leader di un nuovo team per tre stagioni. Le vocicausa della sua scomparsa si sono fatte sempre ...