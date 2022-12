Francesca Rettondini | Ecco Che Fine Ha Fatto La Compagna Di Alberto Castagna!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 dicembre 2022), dopo aver ottenuto grande popolarità anche grazie alla relazione conCastagna, si è allontanata dai riflettori. In questo periodo di assenza sono però successe molte cose…è stata molto conosciuta dal pubblico anche per via della sua relazione conCastagna. Fu l’ultimo amore del noto conduttore e gli rimase accanto nell’ultimo periodo della sua vita. Ora, però, si sente parlare poco dellaed in tanti si chiedono cheabbiache cosa è successo in questo periodo di tempo.: cosa fa ora e cosa c’è da sapere!è stata molto ...