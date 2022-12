Fallimento Belgio | l’addio di Martinez Batshuayi | «Abbiamo pianto»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Arrivano le prime dichiarazioni dopo ildella golden generation del. A parlare per primo è il commissario tecnicoche annuncia il suo addio alla nazionale. Dopo il pareggio con la Croazia e le occasione sprecate da Lukaku, ilè costretto ad abbandonare anzitempo il Mondiale. Lascia ancheche aveva preso la panchina delnel 2016: «Dico addio alla nazionale. Non importa cosa sarebbe successo, avrei comunque lasciato. L’eliminazione nella fase a gironi non cambia nulla. Ho preso la decisione poco prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Volevo un progetto a lungo termine. Volevo essere fedele ale finire il lavoro. Ho rifiutato diverse offerte durante questo periodo». Arrivano anche le conferme della federazione ...

Da lì in poi gli ottavi nel 2002, doppia non qualificazione tra 2006 e 2010, i quarti nel 2014 e la terza piazza nel 2018. Foto: LapresseSoltanto il terzo posto del Gruppo F e quattro punti per il, che non si qualifica agli ... Ma la notizia che merita grande attenzione non è ildi Lukaku, quanto le dimissioni del CT ...Trovare delle scusanti a un fallimento del genere, però, è praticamente impossibile. Il Belgio è stato eliminato già alla fase a gironi del Mondiale in Qatar Per mesi se n’è parlato, per mesi ...I Red Devils salutano i Mondiali uscendo clamorosamente ai gironi: dagli attriti nello spogliatoio al flop degli uomini simbolo, è la fine di un ciclo ...