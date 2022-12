Fabio Canino duro attacco a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle il clima è sempre più teso

Insomma, Selvaggia si è messa contro quasi tutto il cast, finendo accusata daperfino di aizzare i suoi follower contro i "nemici" dentro il programma ("Sicuramente non mi metto a ...La curatrice Vittoria Mainoldi è stata ospite die LaLaura. Vittoria Mainoldi : 'Siamo molto contenti di aver portato questa mostra a Torino perché di mostre su di lui se ne potrebbero ...Splende l’arcobaleno su Palazzo Santa Chiara, cornice nel cuore di Roma d’un palco che si fa teatro di diritti e inclusione per il primo Rainbow Awards, in onore dei primi dieci ...Selvaggia Lucarelli finisce nel mirino di un altro giurato di Ballando con le Stelle. Dopo la polemica con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, anche Fabio Canino ha voluto dire la sua ...