Colf | aumenti del 9% da gennaio | una badante costerà sino a duemila euro in più l' anno

...le famiglie dovessero trovarsi nelle condizioni di non riuscire a far fronte a questi... Nello stabilire lo stipendio da corrispondere ae badanti, il datore di lavoro privato deve ...... l'indice armonizzato scende dal 10,6 al 10 per cento, il primo calo dopo 17consecutivi, ...04% Spread 195,57 Dati di mercato Leggi anche Inflazione, verso maxi aumento per gli stipendi di...Aumenti che rischiano di mettere in ginocchio le famiglie su più fronti, anche quello di colf e badanti. Un aumento del 9% delle loro retribuzioni si aggiungerà, infatti, a un’inflazione che a… Leggi ...Fino a duemila euro in più all anno per una badante. Nel 2023 l inflazione rischia di costare molto caro alle famiglie con colf e altri lavoratori domestici sul proprio libro paga. A ...