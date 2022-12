Calcio | sorpresa Giappone | Spagna battuta 2-1 e ottavi conquistati con gli iberici ai Mondiali Germania eliminata!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una serata ad alta tensione all’Al Bayt Stadium e al Khalifa International Stadium nelle sfide conclusive del Gruppo E dei2022 diin Qatar. Da programma, erano previste gli incontri-Costa Rica e. Vittoria di Pirro in casa tedesca contro i centroamericani. Il 4-2 degli uomini di Hansi Flick si è rivelato inutile ai fini della qualificazione per glidi finale, visto l’incredibile ko iberico contro i nipponici (2-1). In casa teutonica a realizzare il primo gol è stato Gnabry, ispirato da Raum al 10?. Incredibilmente, il Costa Rica ha ribaltato la situazione con la realizzazione di Tejeda e l’autorete di Neuer. La reazione tedesca c’è stata con Havertz che ha impattato perfettamente il match, con una doppietta al 73? e all’85’. Il poker di ...

, però, è il Costa Rica a pareggiare: Fuller dalla destra mette in mezzo per la testa di ...due minuti è Rudiger a mancare la rete del 3 a 2 con un colpo di testa sugli sviluppi did'...I nipponici battono agli iberici, la Germania invece si fa raggiungere e poi addirittura ... A sintetizzare questo momento ci prova Andrea: "E' la storia del. Il vero prossimo passo ...Dopo la sorprendente fuoriuscita del Belgio, anche la Germania rischia di lasciare prima del previsto il Mondiale. I tedeschi saranno costretti a vincere contro la Costa Rica e a sperare in ...