Svezia conferma il sabotaggio del Nord Stream | fatto saltare in aria

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Laritorna a parlare del. E si ritorna a parlare della guerra tra Russia ed Ucraina. Ai suoi devastanti, infiniti, incontrollabili effetti. Il 24 febbraio 2022 l’intero continente europeo è come se fosse stato vittima di un devastante terremoto. La terra ha iniziato a tremare appena i primi carri armati russi hanno invaso uno stato sovrano come l’Ucraina. E l’Europa continua a tremare ancora oggi. Trema ogniqualvolta un ordigno esplode in terra ucraina, ogniqualvolta crolla un edificio, mietendo vittime innocenti.e l’attacco al(Fonte: ilovetrading.it)Quello sciame bellico non accenna a fermarsi ed intanto si ritorna a parlare di uno degli infiniti effetti collaterali di quella follia chiamata guerra. Dallaarrivano le ...