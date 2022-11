Qatar 2022 | errore clamoroso | per tv francese Tf1 Francia-Tunisia finisce 1 a 1

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Non solo la nazionale. Anche Tf1, la televisione, stecca contro la. Per i telespettatori transalpini che avevano scelto Tf1 per guardare la partita, racconta infatti la stampasi è conclusa sull'1-1. La regia non si è resa conto che l'arbitro aveva deciso di andare a controllare il Var per valutare il gol al 97esimo minuto di Antoine Griezmann e ha mandato la pubblicità. A causa di un fuorigioco passivo il gol del centravanti dell'Atletico di Madrid è stato annullato. La partita è ripresa per qualche istante prima che l'abritro decidesse di fischiare la fine della partita decretando la vittoria dellaper 1 a 0. Solo i telespettatori francesi che hanno guardato la partita sul canale ...

