PRIMAVERA 2 | 10^ GIORNATA | TERNANA-PERUGIA 3-2

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Narni, sabato 26 novembre 2022 ore 14:30 – stadio “M. Gubbiotti” – 10^Campionato: Morlupo, Mazzarani, Biondini (22? st Monesi), Ferrante, Cipi (30? st Picchiantano), Bonugli, Marcelli (40? st Nischwitz), Nunzi, Bustos Cordoba, Salerno, Mancini. A disp.: Antonini, Montecolle, Manni, Longo, Bartolocci, Megaro, Flaiani, Schettini. All.: Ferruccio Mariani.: Moro, Viti (48? st Romagnoli), Souare, Patrignani, Corsini, Baldi, Mabille (21? st Diallo), Giunti, Seghetti, Sulejmani (30? st Polizzi), Buzzi (21? st Ebnoutalib). A disp.: Ajardinoski, Ascani, Komuda, Cicioni, Prisco, Ronchi, Manneh. All.: Alessandro Formisano. ARBITRO: Sig. Enrico Gemelli di Messina (Cataneo – Fedele) RETI: 5? pt Seghetti (P), 42? pt Bonugli, 47? pt Sulejmani (P), 42? st (aut.) Souare, 48? st ...

Tuttocampo

Sarà ordinabile dalladel 2023. Leggi ora: O pel Astra S ports Tourer, prova della wagon dinamica e multi energia Opel Astra Eletric, potenza ed autonomia Il motore elettrico eroga 156 ...... un documento prezioso nell'ottica dell'ampliamento dell'iniziativa a livello nazionale entro la prossima. A questo link è disponibile la guida informativa sulla sicurezza online per i ... Primavera 3, le variazioni gara della 10^ giornata Kendrick Lamar, Depeche Mode, Maneskin, Halsey e tanti altri al festival spagnolo Primavera Sound 2023 tra Barcelona e Madrid.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...