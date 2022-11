Michele Placido | un anziano alle prese con la nipote | strepitosa seconda vita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ci tiene a ribadirlo,, che lui è un ragazzo di settant'anni, in realtà sono settantasei, come tutti i suoi amici con i quali torna a giocare a carte ad Ascoli Satriano, nel nord della Puglia, dove è nato. Molti di loro avevano lasciato il paese natio, per andare a lavorare al nord alla Fiat, a Torino, o anche più su, nel Belgio delle miniere. Lo aveva già detto, un po' irritato, ai giornalisti che gli chiedevano se intende continuare ancora a lavorare dopo il recente come regista di L'ombra di Caravaggio. «Ho due o tre lavori già programmati, dovrei dire di no ai produttori? È gente esperta, sa bene come "prendere le misure", cioè calcolare le possibilità delle persone di cui fidarsi». E poi ha scoperto (scientificamente provato) che il 50% del cervello viene utilizzato al meglio dopo «una certa età». TANTI PROGETTI Ha riconfermato i ...