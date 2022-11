Legge di Bilancio | Flc Cgil Sicilia | 100 scuole a rischio chiusura

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “La norma prevista nella manovra del governo nazionale, che porta il numero minimo degli alunni per scuola da 600 a 900, rischia di far chiudere nei prossimi anni solo in100circa. Una scelta inaccettabile poiché figlia di una visione politica che vede la scuola alla stregua di una qualsiasi voce di spesa su cui risparmiare e non come un investimento culturale ed educativo sulle nuove generazioni”. Lo dice il segretario della Flc, Adriano Rizza. L'articolo .